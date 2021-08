Milanese vicino all’Alessandria. Cessione in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della Roma

Addio quasi inevitabile ormai per Tommaso Milanese. Come riporta Filippo Biafora con un tweet, il giocatore è vicinissimo all’Alessandria in prestito con diritto di riscatto con relativo controriscatto a favore della Roma. Un retroscena: poteva essere ceduto a titolo definitivo a Samp o Torino ma Tiago Pinto ha cambiato idea virando sul club lombardo.

