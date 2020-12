Milanese: “Una giornata indimenticabile, ma poteva andare meglio per il risultato”

Tommaso Milanese, calciatore della Roma, ha esordito quest’oggi dal 1′ in Europa League con la maglia giallorossa e ha segnato il gol della bandiera contro il CSKA Sofia nel 3-1 finale. Queste le sue parole al termine della gara:

“Di certo è una serata indimenticabile, sono molto contento però poteva andare ancora meglio per il risultato. Però comunque sono molto soddisfatto”.

In quale posizione in campo pensi di poterti esprimere al meglio?

Io sono nato come trequartista, però dove mi mette il mister gioco. Cerco di dare il meglio ovunque mi mette il mister.

Eri già entrato bene in Europa League, ma dal primo minuto è un’altra cosa. Come ti hanno preparato Fonseca e i compagni di squadra?

Il mister mi ha ripetuto la stessa frase delle scorse volte, cioè di giocare come so e anche i compagni mi hanno detto di giocare tranquillo perché le qualità le ho e prendere in mano la partita piano piano.

MILANESE A ROMA TV

“Di certo sarà una giornata indimenticabile. Sono contento ma poteva andare meglio per il risultato”.

In quale ruolo ti trovi meglio?

Sono nato come seconda punta ma dove mi mette il mister gioco. Cerco di dare il meglio.

Cosa ti ha detto Fonseca?

Il mister mi ha ripetuto di giocare come so, anche i compagni perché le qualità le ho e poi pian piano posso prendere in mano la partita.