Milan-Roma, le probabili formazioni. Karsdorp in vantaggio su Santon per giocare sulla fascia. In porta Mirante

Pagine Romaniste – La Roma affronta il Milan, primo in classifica, nel posticipo delle 20.45 della quinta giornata di Serie A. I rossoneri hanno dovuto fare i conti con le positività al Coronavirus di Gianluigi Donnarumma e Jens Petter Hauge, comunicate questa mattina dal club rossonero: i due calciatori, asintomatici, sono stati immediatamente sottoposti ad isolamento e ovviamente non prenderanno parte alla sfida contro i giallorossi. Dopo l’alternanza con Pau Lopez in Europa League, Fonseca in conferenza stampa ha confermato la presenza di Antonio Mirante tra i pali, davanti a lui la difesa a tre composta da Mancini (falso positivo al Covid-19 e quindi regolarmente a disposizione del tecnico), Ibanez e Kumbulla. A centrocampo torna la coppia Pellegrini-Veretout, con Spinazzola e Santon ai lati. In attacco Pedro e Mkhitaryan alle spalle di Edin Dzeko.

LE PROBABILI FORMAZIONI

AC MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Chalanoglu, Rafael Leao; Ibrahimovic.

A disposizione: A. Donnarumma, Jungdal; Conti, Dalot, Duarte, Kalulu; Castillejo, Diaz, Krunic, Tonali; Colombo, Maldini.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

Indisponibili: Rebic, Gabbia, Musacchio, G. Donnarumma, Hauge.

Allenatore: Pioli.

AS ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

A disposizione: Farelli, Pau Lopez; Jesus, Santon, Fazio, Peres; Cristante, Villar; Mayoral, Providence.

Squalificati: -.

Diffidati: -.

Indisponibili: Smalling, Diawara, Calafiori, Pastore, Zaniolo, Carles Perez.

Allenatore: Fonseca.

Arbitro: Giacomelli.

Assistenti: Ranghetti – Mondin.

IV Uomo: Fabbri.

VAR: Nasca.

AVAR: Vivenzi.