Kessie: “Sarà una gara complicata. Possiamo far vedere che abbiamo le qualità per vincere contro una grande”

Franck Kessie, centrocampista del Milan, è stato intervistato durante il pre partita di Milan-Roma. Queste le sue parole:

KESSIE A MILAN TV

“Mi aspetto una gara complicata, noi abbiamo lavorato molto bene e oggi dobbiamo dimostrare il nostro valore. È una buona occasione per far vedere che anche noi possiamo vincere con una grande squadra come la Roma. Con Bennacer mi trovo molto bene, è forte e facciamo una bella coppia. Comunque mi trovo bene con tutti”.

KESSIE A DAZN

Si parla di futuro, come si fa a rimanere concentrati?

Noi facciamo i giocatori, altri discorsi non ci interessano. Interessano alla società, al ds e al presidente. Noi siamo concentrati sul campo per fare risultato.