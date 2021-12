Milan-Roma, INFO BIGLIETTI. Settore ospiti a 24 euro

arà una delle trasferte più importanti della stagione. Sarà una sfida ricca di fascino. Milan-Roma sarà la prima gara del nuovo anno solare. È in calendario il 6 gennaio (data e ora non confermate), ma la vendita dei biglietti del settore ospiti (Terzo Anello Verde – Away Fan) parte il 17 dicembre alle ore 12.

Il prezzo dei tagliandi è di € 24 (€ 23 + € 1 di prevendita). I ticket possono essere acquistati sul sito www.acmilan.com nella sezione dedicata alla biglietteria on line.

In attesa della Determinazione dell’ONMS, i residenti nella Regione Lazio che vorranno acquistarli dovranno essere comunque titolari di AS Roma Card.

Tutte le informazioni utili circa le modalità di accesso allo stadio Meazza sono disponibili cliccando qui.

asroma.com