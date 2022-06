Miki ha scelto l’Inter

Il Tempo (E.Zotti) – Niente da fare. Il rilancio tentato in extremis da Tiago Pinto non è servito a convincere Mkhitaryan che ieri pomeriggio ha declinato l’offerta della Roma, chiudendo di fatto la sua avventura in giallorosso dopo tre campionati. Non sono bastati i 3.6 milioni di euro più bonus messi sul piatto. Dal suo arrivo nella Capitale, l’armeno ha percepito 5 milioni a stagione più 4 di bonus al momento della firma, gli stessi che il suo entourage ha chiesto al general manager portoghese per continuare a vestire la maglia della Roma.

Una richiesta ritenuta eccessiva da Pinto, così la storia romanista di Mkhitaryan si è chiusa a Tirana dopo 87 gare disputate e 27 gol segnati. Da luglio vestirà la maglia dell’Inter, determinante è stata la possibilità di tornare a giocare la Champions e i 4.5 milioni netti a stagione. Se prima al Fulvio Bernardini la priorità era un rinforzo in mediana, adesso i centrocampisti da prendere diventano almeno due, visto che anche Veretout è sul mercato.