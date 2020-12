Mihajlovic cerca l’exploit con la big: “Spero che Dzeko non sia in giornata”

Il Messaggero (G.Lengua) – Sinisa Mihajlovic fa scudo al suo Bologna dopo il 3-1 rimediato a Milano contro l’Inter. “La sconfitta con l’Inter è stata colpa mia, ma ho anche fatto capire il perché di queste scelte. – ha detto ieri in conferenza stampa – Non potevo lasciare 50 metri di spazio a Lautaro Martinez e Lukaku con Tomiyasu e Danilo, sono più forti fisicamente e più veloci. E ho preferito mettere un difensore in più. Ma anche perché se cominciavo col solito modulo non avevo cambi durante la partita. Potevamo sicuramente fare meglio, non eravamo né carne né pesce, ma è stata colpa mia”.

Come si ferma Dzeko? “Se facciamo come con Lukaku non si ferma. Speriamo non sia in giornata. È un grandissimo giocatore, uno che fa reparto da solo. Magari col Covid non sta bene fisicamente e ci concede qualche distrazione in più. Non è solo Dzeko però, è un’ottima squadra con giocatori forti, una squadra completa. Sarà dura per noi ma anche per loro”.