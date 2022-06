Mertens, segnali alla Roma. È un affare modello Matic

Corriere dello Sport (R. Maida) – Dries Mertens è un profilo esperto, che farebbe felice Josè Mourinho e che aggiungerebbe alla rosa della Roma un’altra colonna d’esperienza dopo Rui Patricio, Smalling e, a partire dalle prossime settimane, Matic. Un conto però sono gli incastri tecnici, tutt’altra cosa sono quelli economici. Il belga lascia il Napoli per una mancata intesa su un rinnovo con richiesta di contratto a 2,4 milioni più bonus più 1,6 milioni di premio alla firma, più 800.000 euro da girare agli agenti.

Nemmeno la Roma si avvicinerebbe a questi livelli, ma i Friedkin proporrebbero un contratto diverso, sul modello di Matic: formula 1+1 vincolata al numero di presenze, intorno ai 2 milioni più bonus, con commissioni contenute entro il 10 per cento dell’accordo come da policy aziendale. La scelta, come è normale, spetta dunque a Mertens, che potrebbe ricevere proposte anche dal Valencia di Gattuso.