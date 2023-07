La Gazzetta dello Sport (M. Guidi) – La Juventus, dopo aver perso Milinkovic Savic, ha messo nel mirino Nicolò Zaniolo e nei giorni scorsi sono già iniziati i primi contatti con il Galatasaray. Sull’ex Roma, però, ora c’è il pressing dell’Al-Hilal, club del campionato Saudita, pronto ad offrirgli 120 milioni in quattro anni.

Cifre da capogiro che stanno facendo vacillare Zaniolo a cui l’Al-Hilal avrebbe dato 15 giorni di tempo per decidere. Lo stesso Galatasaray non sarebbe un problema per il club arabo che per portare Zaniolo nel proprio campionato pagherebbe la clausola rescissoria da 35 milioni di euro. Anche la Roma guarda alla situazione con attenzione vantando una percentuale sulla rivendita che, se confermata, porterebbe circa 4 milioni nella cassa della società giallorossa.