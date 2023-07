Gazzetta dello Sport (M. Dalla Vita) – Subito la palla e intensità. Il primo giorno di lavoro di Motta con i primi 15 giocatori va subito di fretta. Oggi doppia seduta e attesa forte per Marko Arnautovic dopo le dichiarazioni contrastanti offerte fra stampa e social negli ultimi 15 giorni. L’attaccante austriaco ha affermato di aver chiuso col problema al piede che lo ha lasciato fuori oltre 3 mesi nella scorsa stagione: Motta, oggi, lo verificherà.

Nel mini vertice di mercato, a Thiago è stato detto che Marko Arnautovic in possesso di un contratto biennale rimarrà centrale nell’attacco del Bologna. Il tecnico, da subito, vorrà vedere il miglior Arautovic ragionando sempre sugli stessi parametri, ovvero che solo il campo vissuto bene in settimana diverrà trampolino per la titolarità.