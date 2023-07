Continua il mercato in uscita della Roma. Dopo Shomurodov al Cagliari è arrivato il momento di Matias Viña, anche lui è un esubero e non rientra nel progetto di Mourinho. Il suo prossimo club sarà sempre in Italia, andrà infatti al Sassuolo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’operazione con i neroverdi è già conclusa e domani si terranno le visite mediche dell’uruguaiano. La formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto.