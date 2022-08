Mercato, Villar vede blucerchiato: Roma e Sampdoria trattano sull’obbligo di riscatto

La lanterna come punto di riferimento. Per arrivare alla nuova destinazione, per ripartire e mostrare le proprie qualità. Gonzalo Villar si avvicina sempre di più alla Sampdoria. I liguri hanno sorpassato il Monza, ora sullo sfondo. Hanno l’accordo con lo spagnolo e stanno lavorando con la Roma per la formula. I discorsi erano iniziati sulla base di un classico prestito con diritto di riscatto. No secco di Pinto: deve esserci l’obbligo. Le società stanno trattando e la trattativa pare ben avviata. I blucerchiati, nel bel mezzo del cambio di proprietà, sono determinati a regalare l’ex Valencia a Giampaolo. A riportarlo è Il Messaggero.