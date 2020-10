Mercato, vicino l’accordo tra Roma e Sampdoria per Fazio

Importante novità in uscita sul fronte difensivo per la Roma. Come riporta con un tweet Angelo Mangiante, è ad un passo l’accordo tra giallorossi e la Sampdoria per Fazio (prima però i blucerchiati devono cedere Colley). Vicino al club capitolino anche Borja Mayoral, non a caso un intermediario dell’operazione e l’agente del giocatore sono a Trigoria.

⚽ #Fazio from #AsRoma to #Sampdoria.

The deal is very close (but before #Samp have to sell #Colley).

⚽ #BorjaMayoral from #RealMadrid to #AsRoma are closing now. 👍

⚽ Adrien Silva from #Leicester to #Sampdoria the deal is done 👍 ✅ #LCFC @SkySport #Transfert

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) October 1, 2020