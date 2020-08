Mercato, via libera per Jesus al Cagliari. Contratto fino al 2023

Si è conclusa l’avventura di Juan Jesus alla Roma. Come riportato da Sportitalia il difensore brasiliano si trasferisce al Cagliari con cui firmerà fino al 2023. Ritroverà così Eusebio Di Francesco che lo ha allenato per una stagione e mezzo in giallorosso. 4 presenze in questa annata per il numero 5 che ha perso molte posizioni nella gerarchia di Fonseca dopo la prima partita contro il Genoa: il suo esordio non fu brillante.