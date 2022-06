Mercato, Veretout in uscita: possibile ritorno alla Fiorentina

La buona seconda parte di stagione non è bastata. Jordan Veretout è in uscita dalla Roma, decisa a vendere il francese per guadagnare una cifra che – unita alle altre cessioni dei centrocampisti – porterà un acquisto da 90. Il transalpino ha diverse opzioni, tutte dal sapore di ritorno. O in Patria (Lione) o alla Fiorentina. Il club viola starebbe pensando ad un ritorno al Franchi di Veretout, scrive La Gazzetta dello Sport.

E lo stesso giocatore brama un ritorno sulle sponde dell’Arno. Stando a Lady Radio – emittente radiofonica fiorentina – anche il 29enne starebbe pensando al ritorno in maglia viola. Veretout ha infatti dato mandato agli agenti di sondare il terreno per valutare la fattibilità dell’operazione.