Mercato, venerdì incontro a Trigoria per Smalling. Si valuta Rudiger come alternativa

La Roma continua a lavorare per il ritorno di Chris Smalling nella Capitale. Il club giallorosso è ancora alla ricerca di un accordo definitivo con il Manchester United. Come riporta Sky Sport, un intermediario della trattativa venerdì sarà a Trigoria per cercare di chiudere il trasferimento. La Roma ha cercato di inserire Dalot, laterale difensivo di proprietà dei Red Devils, che piace anche al Milan. Infine, la dirigenza romanista sta valutando all’idea di puntare ad Antonio Rudiger in prestito dal Chelsea, come alternativa qualora non si dovesse raggiungere un’intesa con il Manchester, anche se per il momento il profilo del tedesco non convince.