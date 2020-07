Mercato, il Benevento vuole Villar: si tratta con la Roma

Il mercato della Roma entrerà nel vivo a breve, con il finire della stagione e l’esigenza di creare una squadra all’altezza per la prossima annata. C’è però anche l’esigenza di far crescere e maturare alcuni giovani che troverebbero poco spazio nella Capitale e quindi magari di lasciarli andare a titolo temporaneo in altri club, per farsi le ossa. E’ forse questo il caso di Gonzalo Villar, per il quale il Benevento, neopromosso in Serie A, si è mostrato molto interessato. Come riporta Tuttosport, la trattativa va avanti.