Mercato, Under dice sì al Napoli. Nella trattativa possibile inserimento di Maksimovic

Cengiz Under vuole il Napoli. Secondo quanto riporta alfredopedulla.com, il club partenopeo ha incassato il “sì” definitivo del turco per il trasferimento. La trattativa è aperta da tempo e il Napoli non vuole accontentare la richiesta di 30 milioni della Roma. De Laurentiis, fino ad ora, non è voluto scendere a compromessi, cercando di inserire contropartite tecniche nella trattativa: l’ultima offerta infatti è quella di un inserimento di Maksimovic, più un conguaglio di 10 milioni alla Roma. Da non escludere una trattativa più ampia con il coinvolgimento di Veretout e Milik, in caso di partenze di Allan e Dzeko.