Era nell’aria e adesso arriva anche l’ufficialità: Zaniolo passa all’Aston Villa. A comunicarlo è il Galatasaray, club attuale dell’ex romanista, tramite un tweet. Ecco quanto recita la nota:

“Raggiunto l’accordo con l’Aston Villa FC per il trasferimento temporaneo del nostro calciatore Nicolò Zaniolo per la stagione 2023-2024 con opzione di riscatto condizionato. Secondo l’accordo, l’Aston Villa FC pagherà alla nostra società una commissione di trasferimento temporaneo di 5.000.000 euro e un bonus condizionato per un massimo di 1.375.000 euro. La quota di trasferimento del calciatore è di 22.500.000 euro. Inoltre, nel nostro contratto sono previsti bonus condizionati di 15.500.000 euro”.