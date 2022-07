Hernikh Mkhitaryan è ufficialmente un giocatore dell’Inter. In attesa del comunicato del club nerazzurro, a confermare il buon esito dell’operazione è il sito della Lega Serie A. Nella tabella dei trasferimenti della sessione ora in corso – e partita ieri – è presente la nota relativa all’armeno. Mkhitaryan lascia la Roma a parametro zero.