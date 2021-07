Mercato, trattativa per Shomurodov: il Genoa chiede Bove

Possibile inserimento di una contropartita tecnica nell’affare Shomurodov. Come riportato da Eleonora Trotta di calciomercato.it, il Genoa ha infatti chiesto alla Roma Edoardo Bove. Il centrocampista giallorosso si è messo in evidenza in questo precampionato. Possibile quindi per lui un approdo in Liguria per accumulare esperienza.

Per Shomurodov, invece, le due società hanno raggiunto un accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. L’approdo nella Capitale sembra essere imminente.