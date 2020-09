E’ stallo nella trattativa tra la Roma e il Napoli per Milik. Non ci sono passi avanti nella negoziazione e di conseguenza per il momento Dzeko resta nella Capitale nonostante abbia giù un accordo di massima con la Juventus. E’ una situazione complessa che può sbloccarsi solo qualora una delle trattative dovesse andare in porto, come comunica Gianluca Di Marzio durante la trasmissione Sky Calciomercato – L’Originale.