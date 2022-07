Mercato, sondaggio della Roma per Politano

Matteo Politano, andata e ritorno. In una sessione di mercato che potrebbe rivedere il rientro alla base di Davide Frattesi – si tratta col Sassuolo, c’è ancora la distanza di 6-7 milioni -, un altro prodotto di Trigoria potrebbe rivestire la casacca giallorossa. La dirigenza romanista ha infatti fatto un sondaggio per l’esterno, ex neroverde. Il 28enne è in uscita dal Napoli. Si era interessato il Valencia di Gattuso, ma al momento gli spagnoli sono impossibilitati ad alzare l’iniziale offerta di 10 milioni di euro. A riportarlo è il Corriere dello Sport. Dopo il mancato approdo nella trattiva thriller con Spinazzola, sarà questa la volta buona? Se son rose, fioriranno.