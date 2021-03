Mercato, sondaggi di Benevento e Parma per Bruno Peres

Salvo dietrofront dell’ultimo minuto, la (seconda) esperienza di Bruno Peres alla Roma è destinata a concludersi questa stagione. Ritornato in giallorosso nel gennaio dell’anno scorso per volere di Petrachi – che lo ha portato in Italia ai tempi del Torino – il terzino brasiliano è stato un importante jolly da sfruttare per Fonseca.

Nonostante ciò, però, è ardua l’ipotesi di un rinnovo di contratto. Il rapporto tra l’esterno 31enne ed il club capitolino si conclude infatti a giugno e non sembrano esserci margini per allungare la durata del matrimonio. Per questo Peres – assistito dall’agenzia di Francesco Totti – sta cercando una sistemazione. L’obiettivo è quello di rimanere in Italia. Una possibilità che potrebbe realizzarsi. Sulle sue tracce, infatti, ci sono Parma e Benevento. Entrambi i club hanno effettuato dei sondaggi. Lo riporta il Corriere dello Sport.