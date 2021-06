Mercato, Smalling nel mirino dell’Everton: il difensore non è considerato incedibile

In attesa dell’inizio del ritiro, programmato per il 6 luglio, la Roma cerca di accontentare le richieste di José Mourinho sul mercato. Non solo nomi in entrata per i giallorossi però: secondo quanto riporta Sky Sport, l’Everton avrebbe messo gli occhi su Chris Smalling. Il difensore inglese non è considerato incedibile e potrebbe essere sacrificato a fronte di un’offerta congrua, dal momento che il tecnico portoghese è alla ricerca di un difensore centrale con caratteristiche differenti. Smalling potrebbe quindi fare ritorno in Premier League, con l’Everton che ha chiesto informazioni sul giocatore.