Stephan El Shaarawy è sempre più lontano dal suo ritorno alla Roma. Come riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, nonostante la cessione imminente di Perotti al Fenerbahce, i tempi tecnici sono troppo ristretti per portare il Faraone alla Roma. La strada è in salita.

Tempi tecnici troppo ristretti per #ElShaarawy nonostante uscita di #Perotti verso #Fenerbahce trattativa in salita @tvdellosport — Gianluigi Longari (@Glongari) October 5, 2020