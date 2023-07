Come riportato da Gianluca Di Marzio, Tiago Pinto continua a cercare un centrocampista per migliorare la rosa della Roma a disposizione di Mourinho. Sfumato Davide Frattesi, approdato all’Inter dopo il biltz nerazzurro, successivo alla cessione di Brozovic in Arabia, restano in listaa Sabitzer, McTominay e Renato Sanches, ma solo nel caso in cui il PSG apra al prestito.