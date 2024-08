Antonio Nusa si allontana dalla Roma. L’esterno d’attacco era uno dei nomi circolati in orbita giallorossa, ma non verrà nella Capitale. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano su X, infatti, il Bruges e il Lipsia avrebbero trovato un accordo totale sulla base di 21 milioni di euro più bonus. Nusa sarebbe così già in Germania per effettuare le visite mediche prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà ai tedeschi per cinque anni.

🔴⚪️🇳🇴 Antonio Nusa to RB Leipzig, here we go! Deal in place for €21m fixed fee plus add-ons to Brugge, package will be higher.

Five year contract and player already in Lepzig for medical tests as next step of the deal.

⛔️ Cherki negotiations, 100% off. pic.twitter.com/Yvf3x3HxuH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2024