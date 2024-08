L’Empoli continua a mettere nel mirino altri calciatori della Roma. Dopo l’interesse manifestato per Solbakken infatti (affare in chiusura: leggi QUI la news per approfondire), come scrive Gianluca Di Marzio su X, i toscani avrebbero fatto in queste ore un sondaggio per il difensore Marash Kumbulla. Ghisolfi tra i nomi in uscita nel proprio taccuino ha anche quello del centrale albanese.