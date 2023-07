Il nome più chiacchierato, Frattesi, sfuma dalla mano dei giallorossi ed è sempre più vicino all’Inter. La Roma era arrivata a offrire 30 milioni ma nelle ultime ore aveva rallentato la corsa. Secondo quanto riporta calciomercato.com, il giocatore su cui Mourinho vorrebbe puntare è invece Kamada. Un affare a zero, per poi impiegare i soldi risparmiati da Frattesi sull’attacco. I contatti si sono intensificati in queste ore anche grazie all’amicizia dell’ex Eintracht con Ndicka. L’ingaggio non sarebbe superiore ai 2,5 milioni. I 30 milioni risparmiati per Frattesi, potrebbero così essere usati per portare nella capitale un attaccante forte come: Morata o Scamacca.