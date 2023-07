Ormai sembra essere veramente finita la telenovela che ha come protagonista Davide Frattesi. Secondo le informazioni riportate da calciomercato.it mancherebbero solo gli ultimi dettagli per vedere in centrocampista in nerazzurro. Dopo il lungo vertice nella sede dell’Inter, l’agente di Frattesi Giuseppe Riso, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Siamo molto vicini, le società ora troveranno l’accordo, mancano solamente i dettagli. Siamo soddisfatti, Frattesi ci teneva tanto. Ora vediamo di concludere le cose e poi daremo l’ok finale. La sua preferenza era l’Inter”.