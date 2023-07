L’arrivo a Roma di Gianluca Scamacca è ancora lontano. Infatti seppur le continue voci di mercato, come riportato dal quotidiano The Evening Standard, il West Ham ha convocato l’italiano per la prima amichevole del suo precampionato contro il Boreham Wood. Il segnale che vuole mandare il club di Londra è quello di non voler svendere un calciatore su cui aveva puntato forte la scorsa estate, andando a pagare 36 milioni richiesti dal Sassuolo. L’ex-neroverde ha lavorato duramente, saltando di fatto le vacanze, per tornare in forma dopo l’infortunio al ginocchio che l’ha tenuto ai box nella seconda parte di stagione.