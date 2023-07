Il Frosinone e il Sassuolo hanno definito da poco il passaggio di Riccardo Marchizza ai gialloblu. Come riporta l’esperto di calciomercato Nico Schira, per il calciatore è pronto un contratto di tre anni con il club laziale. Seppur debbano ancora essere rese note le cifre ufficiali dell’operazione, questa farà felice la Roma. Infatti il giovane italiano è uscito dal vivaio giallorosso, è stato anche capitano della primavera, il giocatore era approdato a Reggio Emilia nel 2017, con l’operazione che portò Defrel in giallorosso. Il club di Trigoria però, si era assicurata una percentuale del 50% sulla futura rivendita, che, a parte clamorose svolte, le sarà data in questa sessione di mercato.