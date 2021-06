Mercato, Rui Patricio in cima alla lista della Roma. Dialoghi in corso

La Roma è alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione e secondo quanto riporta Gianluca Longari su Twitter, il nome in cima alla lista dei desideri giallorossi per la porta è quello di Rui Patricio, estremo difensore del Wolverhampton. Dialoghi in corso tra le parti.

