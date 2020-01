Mercato Roma. L’Elche vorrebbe almeno 5 milioni per Villar. Il giocatore preferirebbe rimanere in Spagna

Ieri era stato fatto con insistenza il nome di Gonzalo Villar come possibile nuovo centrocampista della Roma. L’Elche però, secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Diario Informaciòn, avrebbe rifiutato l’offerta di 3 milioni presentata dai giallorossi. Gli spagnoli lo valutano almeno 5, visto che si prenderebbero solo il 20% del ricavato della vendita. Il resto andrebbe al Valencia. Anche il giocatore non sarebbe convinto della destinazione romana. Con le Olimpiadi di Tokyo alle porte, il centrocampista vorrebbe giocare di più per assicurarsi un posto nella selezione spagnola e un arrivo a Roma lo relegherebbe molto probabilmente ad un ruolo di secondo piano.