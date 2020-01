Mercato Roma. Il Milan su Under, il club lo valuta 50 milioni

Dopo il colpo Ibrahimovic, il Milan continua a lavorare sul mercato in entrata. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno l’esigenza di rinnovare la fascia destra. Il primo profilo che il club ha individuato è quello di Cengiz Under, soluzione particolarmente gradita. Tra le due società non c’è stato ancora nessun contatto, ma nella Capitale la valutazione del calciatore turco è di 50 milioni. Altra opzione Politano, il cui agente, Davide Lippi, ieri era in sede Milan.