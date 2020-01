Mercato Roma. Dani Olmo si allontana: “Sono pronto per il Barcellona”

Sulla lista dei possibili acquisti della Roma nel mercato di gennaio era finito anche Dani Olmo, centrocampista classe ’98 della Dinamo Zagabria. Negli ultimi giorni però anche il Barcellona, squadra in cui è cresciuto, si era interessata al calciatore, formulando un’offerta della quale però non si conosce ancora l’ammontare. Il centrocampista spagnolo ha fatto capire, tramite un’intervista a l’Esportiu, che la sua meta preferita è la terra catalana. Queste le sue parole:

“Non so se il Barcellona mi vuole ora o al termine della stagione, è una cosa della quale si occupano i miei rappresentanti. Se ci sarà l’accordo tra i club è meglio andare via ora. Se è l’ora di fare il grande salto? Credo di sì. Il mio obiettivo è andare agli Europei e sarà difficile farcela giocando solamente una competizione minore. E poi non voglio solo andare agli Europei, ma anche continuare a migliorare. Mi sento pronto per fare un passo in avanti.”