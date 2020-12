Mercato. Il Fenerbahce ancora su Jesus

Il Fenerbahce non demorde. Dopo aver tentato l’assalto nell’ultima sessione di mercato, il club turco torna alla carica per Juan Jesus. Come riportato dal portale takvim.com.tr, i Canarini Gialli sono ancora alla ricerca di un difensore centrale. Il primo nome sulla lista dei desideri è proprio quello del centrale difensivo brasiliano, che già avrebbe dato il proprio benestare al trasferimento. Il contratto che lega Jesus alla Roma scade nel giugno 2021 ed un rinnovo non sembra essere nell’aria. Qualora il 29enne dovesse approdare ad Istanbul ritroverebbe Diego Perotti, ex compagno in maglia giallorossa per quattro stagioni.