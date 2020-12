Mercato, Roma alla ricerca di un portiere: proposto Cakir

La Roma continua a cercare un portiere. Con Mirante nuovamente out, e Pau Lopez che infonde poca sicurezza, il club giallorosso è alla continua ricerca di un estremo difensore. Oltre ai soliti Cragno del Cagliari, Gollini dell’Atalanta e Silvestri del Verona (Sirigu sembra accantonato), la società giallorossa starebbe pensando a Ugurcan Cakir.

Come riferito da tuttomercatoweb.com, il classe ’96 del Trabzonspor è stato proposto alla dirigenza capitolina. Oltre alla Roma, però, l’agenzia Playmaker Soccer – che lo rappresenta in Italia – lo ha proposto anche all’Inter, anche lei alla ricerca di un portiere date le ultime prestazioni di Handanovic. In questa stagione Cakir ha collezionato 14 presente in campionato subendo 18 reti. La scorsa stagione, inoltre, ha vinto la Coppa nazionale.