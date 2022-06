Mercato, Roma al lavoro per Frattesi: previsto in giornata contatto con il Sassuolo

Ieri sera Tiago Pinto ha incontrato a Trigoria l’agente di Frattesi, Giuseppe Riso, mentre quest’oggi parlerà con l’altra parte della trattativa. In giornata infatti il general manager giallorosso avrà un nuovo contatto con il Sassuolo. Il dialogo sarà volto a limare la forbice che impedisce la chiusura dell’affare. La Roma per far tornare a Trigoria il centrocampista è disposta ad offrire 20 milioni di euro più una contropartita tecnica, ma gli emiliani giudicano insufficiente l’offerta. I neroverdi, tra l’altro, hanno anche abbassato le richieste, arrivando a chiedere 27 milioni. A riportarlo è “Calciomercato-L’originale” di Sky Sport.