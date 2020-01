Mercato Roma. A breve incontro tra Giuntoli e l’agente di Politano: il Napoli vuole strappare il sì dell’attaccante

La scorsa settimana Matteo Politano è stato ad un passo dal ritorno alla Roma. Dopo per l’interruzione della trattativa con l’Inter per lo scambio che coinvolgeva anche Leonardo Spinazzola però adesso il suo futuro è ancora molto incerto. I giallorossi sono rimasti vigili sull’attaccante ma nelle ultime ore anche il Napoli si sarebbe interessato con molta insistenza all’ex Sassuolo. A breve infatti in un hotel di Milano andrà in scena un incontro tra il ds partenopeo Cristiano Giuntoli e l’agente Davide Lippi. Il club azzurro vuole convincere Politano ad accettare l’offerta per andare alla corte di Gattuso dopo aver già trovato l’accordo con l’Inter sulla base di un prestito oneroso di 2 milioni con obbligo di riscatto fissato a 18. Lo riporta il giornalista de La Gazzetta dello Sport Nicolò Schira.

