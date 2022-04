Mercato, rimane vivo l’interesse della Roma per Roca

La Roma non distoglie lo sguardo da Marco Roca. Il club giallorosso è ancora attento sull’evolversi del futuro del centrocampista del Bayern Monaco. A Trigoria, infatti, monitorano diversi nomi per il centrocampo. La zona mediana sarà una di quelle che più subirà cambiamenti nel mercato estivo. A riportarlo è La Repubblica.

Dopo aver saltato i primi impegni con la squadra di Julian Nagelsmann per la rottura del legamento collaterale della caviglia, Roca ha totalizzato sin qui solamente 11 presenze: 8 in Bundesliga e 3 in Champions League,