Mercato, questa mattina incontro tra Pinto e l’agente di Pellegrini. Meeting positivo

La Roma e Lorenzo Pellegrini viaggiano spediti verso il rinnovo di contratto. Come riportato da Sky Sport, questa mattina si è tenuto un incontro tra Tiago Pinto e l’agente del calciatore. Il meeting è stato positivo anche se non si è ancora entrati nel vivo della trattativa. Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane sono previsti nuovi aggiornamenti. Ricordiamo che il contratto di Pellegrini scadrà il prossimo giugno. All’ordine del giorno anche due ragazzi: Zalewski e Ciervo. Pocetta e Pinto hanno fatto un punto anche per loro due.