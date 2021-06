Mercato, provino per il portiere classe 2005 Lukac

corrieredellosport.it (J.Aliprandi) – La Roma al lavoro per programmare la prossima stagione, sia della squadra da affidare a José Mourinho sia per organizzare il settore giovanile e scovare nuovi talenti. Come Michal Lukac, portiere classe 2005 che in questo momento è in prova a Trigoria prima di firmare il suo primo contratto estero. Il ragazzo slovacco (alto 190 cm, reattivo tra i pali e bravo nelle palle alte) arriva dalle giovanili del Dunajská Streda, club arrivato secondo nel campionato nazionale e che sosterrà i preliminari per accedere nella prossima Conference League. Nell’estate 2020 Lukac era sbarcato nel Dun. Streda, ma ha già attirato l’attenzione di diversi club europei che dalla prossima stagione potranno tesserare i 2005 al di fuori dei loro confini nazionali. La Roma ha anticipato gli altri, da ieri il ragazzo ha cominciato il provino che sogna la firma con i giallorossi.