Mercato, pronto un triennale per Smalling. Sarà lui il primo acquisto dell’era Friedkin

La Roma continua a lavorare per riportare Chris Smalling nella Capitale. Secondo quanto riporta Nicolò Schira su Twitter, il difensore inglese vuole tornare a disposizione di Fonseca e il club sta trattando con il Manchester United per il trasferimento a titolo definitivo. Pronto per lui un contratto triennale. Sarà proprio Smalling il nuovo acquisto dell’era Friedkin.

#ASRoma are pushing to close Chris #Smalling’s return on a permanent deal. The centre-back wants still to join Roma (his first choice). They are working to finalize the deal with #ManUnited. He will be the first purchase of #Friedkin’s era. 3-year contract. #transfers #MUFC https://t.co/28upvpOEHy

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 16, 2020