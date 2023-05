Mercato, Pinto vuole N’Dicka: presentata un’offerta, ma il difensore aspetta il Barcellona

Il calciomercato non dorme mai, anzi più ci si avvicina alla sessione che sia invernale o estiva e più le voci di trattative o presunte tali si fanno vive. È il caso della Roma che sta cercando di mettere a disposizione di Mou una rosa completa per il prossimo anno. Se è già ufficiale Aouar per il centrocampo, per rinforzare la difesa che dovrebbe avere come punto di riferimento ancora Smalling, si muovono i primi passi per battere la concorrenza su N’Dicka.

Il difensore classe ’99 è in scadenza di contratto con l‘Eintracht, ed è il profilo che l’allenatore portoghese sta richiedendo dall’inizio della sua avventura in giallorosso. Tiago Pinto avrebbe già avuto dei contatti con l’agente del calciatore avanzando anche una buona proposta economica, ma a quanto sembra che il calciatore vorrebbe andare al Barcellona. Non si avranno però novità sulla situazione prima del 3 giugno, data in cui l’Eintracht di Francoforte sarà impegnato nella finale della coppa di Germania contro il Lispia. Lo riporta il Corriere dello Sport.