Mercato, Pinto in pressing per l’attaccante Ekitike. Il classe 2002 costa 20 milioni

Il viaggio a Parigi di Tiago Pinto ha portato ad un interessamento nei confronti di un giovane attaccante. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il general manager ha messo gli occhi su Hugo Ekitike, attaccante classe 2002 del Reims che in questa stagione ha già segnato 9 gol in campionato in 21 presenze.

Alto 190 centimetri, con origini camerunensi, Ekitike ha già attirato l’interesse di vari club di Premier League, col Reims che ha respinto gli assalti di Newcastle e West Ham. Ma sul giocatore ci sono Barcellona, Atletico Madrid, Arsenal e Tottenham, oltre alla francesi, Psg e Lione su tutte, e un interesse si è registrato anche da parte del Milan. Valore? Per ora il prezzo si aggira sui 20 milioni.