Carlez Perez dice adios. O almeno questo vorrebbe. Nonostante abbia preso parte al ritiro in Portogallo, l’esterno spagnolo è nella lista dei partenti. Un elenco di cui è contento di far parte. Lo spagnolo, infatti, vuole lasciare la Roma per trovare più continuità. Il futuro dovrebbe essere in Spagna. Il Celta Vigo ha intavolato una trattativa con la Roma, con la quale c’è da concordare la formula. Pinto vuole solamente cessioni definitive. Lo scrive gianlucadimarzio.com.