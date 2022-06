Mercato, per Veretout più probabile il ritorno in Francia che alla Fiorentina

Al gate d’uscita di Trigoria c’è anche Jordan Veretout. Il centrocampista francese, dopo non aver trovato l’accordo per il rinnovo con la Roma, è destinato a lasciare la squadra di Mourinho. Il 30enne si guarda intorno, rivolgendo l’attenzione perlopiù in Francia.

Stando a quanto riportato da Tuttosport, infatti, il futuro dovrebbe riservare il ritorno oltralpe. Negli ultimi giorni era stata paventata anche l’ipotesi di un rientro alla Fiorentina, alle prese con la complicata questione Torreira. Il club viola, però, ha altre priorità.

Veretout in Patria aveva ricevuto manifestazioni d’interesse da parte del Marsiglia e, più recentemente, dal Lione. Con Paulo Fonseca vicino alla panchina del Lille, però, la squadra del nord potrebbe rappresentare la nuova destinazione di Jordan.