La Roma è alla ricerca del portiere titolare per la prossima stagione. I giallorossi – scrive La Gazzetta dello Sport – vedono in Musso il profilo ideale, ma si monitorano con attenzione anche Gollini, Silvestri e Lafont. Quest’ultimo è stato recentemente riscattato dal Nantes dopo aver giocato in Serie A con la Fiorentina.